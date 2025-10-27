Abone ol: Google News

Youssef En-Nesyri'den 4 maç sonra gol sevinci!

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Süper Lig’de 4 maç sonra gol sevinci yaşadı. En-Nesyri, Gaziantep FK filelerini 2 kez havalandırarak, gol sayını 6'ya yükseltti.

Yayınlama Tarihi: 27.10.2025 22:30
Youssef En-Nesyri'den 4 maç sonra gol sevinci!
  • Youssef En-Nesyri, 4 maç aradan sonra Gaziantep FK'ya karşı 2 gol attı.
  • Fenerbahçe, bu maçta 4-0 galibiyet elde etti ve En-Nesyri'nin toplam gol sayısı 6'ya yükseldi.
  • Maçın 78. dakikasında En-Nesyri yerini Talisca'ya bıraktı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 4-0 mağlup ederken, 2 gol Youssef En-Nesyri'den geldi.

Bu sezon ilk 5 maçta 4 gol atan deneyimli forvet, sonrasındaki 4 maçta suskun kaldı.

HASRETİ SONLANDIRDI

28 yaşındaki futbolcu Gaziantep'te 2 gol birden atarak galibiyette önemli rol oynadı ve gol hasretini sonlandırdı.

Youssef En-Nesyri, bugünkü golleriyle birlikte Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı.

78 DAKİKA OYNADI

Maçta bir kez de direğe takılan En-Nesyri, 78. dakikada yerini Talisca'ya bıraktı.

