Youssef En-Nesyri'den 4 maç sonra gol sevinci!

- Youssef En-Nesyri, 4 maç aradan sonra Gaziantep FK'ya karşı 2 gol attı.
- Fenerbahçe, bu maçta 4-0 galibiyet elde etti ve En-Nesyri'nin toplam gol sayısı 6'ya yükseldi.
- Maçın 78. dakikasında En-Nesyri yerini Talisca'ya bıraktı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 4-0 mağlup ederken, 2 gol Youssef En-Nesyri'den geldi.
Bu sezon ilk 5 maçta 4 gol atan deneyimli forvet, sonrasındaki 4 maçta suskun kaldı.
HASRETİ SONLANDIRDI
28 yaşındaki futbolcu Gaziantep'te 2 gol birden atarak galibiyette önemli rol oynadı ve gol hasretini sonlandırdı.
Youssef En-Nesyri, bugünkü golleriyle birlikte Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı.
78 DAKİKA OYNADI
Maçta bir kez de direğe takılan En-Nesyri, 78. dakikada yerini Talisca'ya bıraktı.