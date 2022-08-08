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    Yunus Akgün beğeni topladı

    Kiralık gittiği Adana Demirspor’dan Galatasaray’a dönen Yunus Akgün, Antalyaspor maçında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
    • 08.08.2022 - 17:37
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 17:38
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    Yunus Akgün beğeni topladı

    Galatasaray, Süper Lig’in açılış haftasında deplasmanda Antalyaspor’u 1-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

    Bu maçta sarı-kırmızılıların genç oyuncusu Yunus Akgün, performansıyla beğeni topladı. Yunus, maçın en çok çalım atan oyuncusu olmayı başardı.

    Yunus’un istatistikleri

    Antalyaspor karşısında 89 dakika sahada kalan ve yerini takımın tek golünü kaydeden Bafetimbi Gomis’e bırakan Yunus, maç boyunca 59 kere topla buluşurken pas isabetinde yüzde 90.3 isabet sağladı. Futbolcu 8 kez de ikili mücadeleden galip ayrıldı.

    Geçen sezon çıkış yakalamıştı

    22 yaşındaki genç kanat oyuncusu, Adana Demirspor formasıyla 9 gol 12 asistlik performans kaydetmişti.

    Yunus Akgün beğeni topladı #1


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