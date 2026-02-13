Yunus Akgün gol sayısını 8’e yükseltti

- Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti.
- Maçta ilk golü, sezonun 8. golünü atan Yunus Akgün kaydetti.
- Akgün, bu sezon ligde 5, toplamda 8 gol attı.
Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray evinde Eyüpspor ile karşı karşıya geldi ve rakibini 5-1'lik skorla mağlup etti. sarı-kırmızıların ilk golünü Yunus Akgün kaydetti.
Müsabakanın 2. dakikasında Victor Osimhen’in sol kanattan ortasında kale önünde bulunan Yunus kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.
8. KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI
25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 8. gol sevincini yaşadı.
Sarı-kırmızılı futbolcu, bu gollerin 5’ini ligde, 2’sini UEFA Şampiyonlar Ligi’nde, 1’ini de Süper Kupa’da attı.
Maça 11’de başlayan Yunus Akgün, 46. dakikada yerini Yaser Asprilla’ya bıraktı.