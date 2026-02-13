Abone ol: Google News

Yunus Akgün gol sayısını 8’e yükseltti

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Eyüpspor maçıyla bu sezon ligde 5, toplamda 8. golünü kaydetti.

Yayınlama Tarihi: 13.02.2026 22:15
  • Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti.
  • Maçta ilk golü, sezonun 8. golünü atan Yunus Akgün kaydetti.
  • Akgün, bu sezon ligde 5, toplamda 8 gol attı.

Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray evinde Eyüpspor ile karşı karşıya geldi ve rakibini 5-1'lik skorla mağlup etti. sarı-kırmızıların ilk golünü Yunus Akgün kaydetti.

Müsabakanın 2. dakikasında Victor Osimhen’in sol kanattan ortasında kale önünde bulunan Yunus kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

8. KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 8. gol sevincini yaşadı.

Sarı-kırmızılı futbolcu, bu gollerin 5’ini ligde, 2’sini UEFA Şampiyonlar Ligi’nde, 1’ini de Süper Kupa’da attı.

Maça 11’de başlayan Yunus Akgün, 46. dakikada yerini Yaser Asprilla’ya bıraktı.

