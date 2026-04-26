Yunus Akgün'den penaltı sözleri

Süper Lig’in 31’inci haftasında Galatasaray sahasında derbi maçta Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 40’ıncı dakikada Osimhen, 67’nci dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz ve 83’üncü dakikada Torreira kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 74’e yükseltirken, Fenerbahçe 67 puanda kaldı.

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalar yaptı.

"ÇOK GURURLUYUZ"

Yunus Akgün, "Çok mutluyuz. Çok gururluyuz. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Hiçbir şey bitmedi. Önümüzde maçlar var. Çok mutluyuz." dedi.

"YÜZDE YÜZ AYAĞIMA DEĞDİ"

Milli futbolcu, penaltı pozisyonu için, "Şut atacaktım, yüzde yüz ayağıma değdi penaltı pozisyonunda. Değmedim diyor ama değdi. 4. şampiyonluğa yürüyoruz." diye konuştu.