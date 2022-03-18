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    Yusuf Yazıcı skandal video hakkında konuştu

    Yusuf Yazıcı skandal video hakkında konuştu

    CSKA Moskova'ya transfer olurken yapılan duyuru videosu tepki çeken Yusuf Yazıcı, söz konusu video hakkında "Benim ve ekibimin hiç haberimizin olmadığı bir olaydı" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 11:30
    • Güncelleme : 18.03.2022 - 11:31
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    A Milli Futbol Takımı ve CSKA Moskova formaları giyen Yusuf Yazıcı, TRT Spor'a konuştu. Milli futbolcu, Rusya'daki günlerine dair çarpıcı ifadeler kullandı.

    Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Yusuf Yazıcı, "Bence şampiyonluk Trabzonspor'a hayırlı olsun. Trabzonspor benim çocukluğumun aşkı, kutlamalara gelmek isterim" diye konuştu.

    Yusuf Yazıcı skandal video hakkında konuştu #1

    CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'yı bu videoyla duyurdu - İZLE

    "BİR HATA OLDU"

    CSKA'nın transferini duyurduğu skandal video hakkında da konuşan Yusuf Yazıcı, "Benim ve ekibimin hiç haberimizin olmadığı bir olaydı o. Fikir özgürlüğüne inanırım ama kadına yönelik tüm uygunsuz davranışlara karşıyım, dünyanın neresinde olursa olsun. Bu paylaşımın da hoş görülecek bir yanı yok. Eminim onu hazırlayan arkadaş bir kez daha düşünseydi yanlış olduğunu anlayacaktı. Paylaşım yapılır yapılmaz kulüp gerekli aksiyonları aldı. Burada onlara da teşekkür ediyorum; benim iyi hissetmem için ellerinden geleni yaptılar. Bir hata oldu diyelim ve geride bırakalım. Nazar boncuğu misali." ifadelerini kullandı.

    Yusuf Yazıcı skandal video hakkında konuştu #2

    Yusuf Yazıcı skandal video hakkında konuştu #3

    Yusuf Yazıcı skandal video hakkında konuştu #4

    CSKA'da Natasha videosunu hazırlayanlar kovuldu - HABERİ

    Yusuf Yazıcı skandal video hakkında konuştu #5


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