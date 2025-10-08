A Milli Futbol Takımı'na Mert Kömür hamlesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Augsburg'da forma giyen Türk asıllı futbolcu Mert Kömür için harekete geçti.

Sky DE'de yer alan habere göre; TFF, Bundesliga'da bu sezona hızlı bir giriş gerçekleştiren 20 yaşındaki on numara Mert Kömür'ü milli takıma kazandırmak için girişimlere başladı.

DEVLERİN RADARINDA

Genç yıldız, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi.

Premier Lig ve Bundesliga'dan birçok kulübün ilgisini çeken başarılı futbolcunun en büyük hedefinin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olduğu kaydedildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Mert, sezona 7 maçta 2 gol, 2 asistlik performansla başladı ve dikkatleri üzerine çekti.

5 milyon euro piyasa değeri bulunan futbolcu, son oynanan ve 3-1 kazanılan Wolfsburg maçında 1 gol, 1 asistle takımına 3 puanı getirerek maçın yıldızı oldu.

ALMANYA U20'DE 7 MAÇA ÇIKTI

Almanya U20 Milli Takımı'nda 7 maça çıkan Mert Kömür'ün, 1 gol ve 1 asisti bulunuyor.