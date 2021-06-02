A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 kadrosu belirlendi

Gökhan Akkan, Halil Akbunar, Efecan Karaca ve Mahmut Tekdemir kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) kadrosu belli oldu.

4 OYUNCU KADRODAN ÇIKARILDI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Güneş, EURO 2020 kadrosunda Gökhan Akkan, Halil Akbunar, Efecan Karaca ve Mahmut Tekdemir'e yer vermedi.

İŞTE MİLLİ TAKIMIN EURO 2020 KADROSU

Milli takımın 26 kişilik EURO 2020 kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Cengiz Ünder (Leicester City), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray)