A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 7 basamak çıktı

A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 7 basamak yükselerek 51. sıraya çıktı.
FIFA, internet sitesinde güncellenmiş dünya sıralamasını yayınladı.
58. sırada yer alan A Milli Kadın Futbol Takımı, büyük bir sıçrayış yaşadı.
İspanya'nın ilk sırada, ABD'nin ikinci basamaktaki yerini koruduğu listede iİngiltere, Almanya'nın yerine üçüncü sıraya yerleşti.
2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında geçen cumartesi günü sahasında İsviçre ile 1-1 berabere kalan A Milli Kadın Futbol Takımı, listede 7 basamak yükselerek 1475 puanla 51. sırada yer aldı.
