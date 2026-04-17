A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası grubu belirlendi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda Danimarka, İspanya ve Yunanistan ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın, 2026 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Polonya'nın Katowice kentindeki kura çekiminde milliler, C Grubu'nda Danimarka, İspanya ve Yunanistan ile eşleşti.

ANTALYA'DA OYNANACAK

Türkiye'nin ev sahibi ülkeler arasında yer aldığı organizasyonda C Grubu müsabakaları, 3-7 Aralık tarihlerinde Antalya Spor Salonu'nda oynanacak.

