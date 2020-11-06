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    A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

    A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

    A Milli Futbol Takımımızın, Hırvatistan, Rusya ve Macaristan maçlarının aday kadrosu açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2020 - 18:29
    • Güncelleme : 06.11.2020 - 18:54
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    A Milli Takımımızın Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık maçı ve UEFA Uluslar Ligi'ndeki Rusya ile Macaristan maçlarının aday kadrosu açıklandı.

    CANER ERKİN YILLAR SONRA MİLLİ TAKIM'DA

    Son olarak 6 Ekim 2017'de İzlanda'ya 3-0 yenildiğimiz maçta oynayan Caner Erkin, 3 yıl aranın ardından A Milli Takım'a çağrıldı.

    Daha önceden çağrılan Umut Meraş, koronavirüs nedeniyle aday kadroya dahil edilemedi.

    A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:

    KALECİ: Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır

    DEFANS: Caner Erkin, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mert Müldür, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Mert Çetin

    ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Berkay Özcan, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı

    FORVET: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman

    A Milli Takım aday kadrosu açıklandı #1

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