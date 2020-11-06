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- A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
- Haber Merkezi
- 06.11.2020 - 18:29
- Güncelleme : 06.11.2020 - 18:54
A Milli Takımımızın Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık maçı ve UEFA Uluslar Ligi'ndeki Rusya ile Macaristan maçlarının aday kadrosu açıklandı.
CANER ERKİN YILLAR SONRA MİLLİ TAKIM'DA
Son olarak 6 Ekim 2017'de İzlanda'ya 3-0 yenildiğimiz maçta oynayan Caner Erkin, 3 yıl aranın ardından A Milli Takım'a çağrıldı.
Daha önceden çağrılan Umut Meraş, koronavirüs nedeniyle aday kadroya dahil edilemedi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:
KALECİ: Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır
DEFANS: Caner Erkin, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mert Müldür, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Mert Çetin
ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Berkay Özcan, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı
FORVET: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman