- Haberler
- Milli Takımlar Haberleri
- A Milli Takım, FIFA sıralamasında 2 basamak geriledi
A Milli Takım, FIFA sıralamasında 2 basamak geriledi
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 2 basamak gerileyerek 41. sırada yer aldı.
- Haber Merkezi
- 16.09.2021 - 12:48
- Güncelleme : 16.09.2021 - 12:53
A Milli Takım’da alınan kötü sonuçlar ülke puanını etkiliyor.
Hollanda’ya karşı alınan 6-1’lik mağlubiyet de FIFA sıralamasında Türkiye’yi olumsuz etkiledi.
Türkiye Milli Takımı, bir önceki FIFA dünya sıralamasında 39. sırada yer alıyordu.
41'E GERİLEDİK
Alınan kötü sonuçlarla birlikte Milli Takım, 2 puan gerileyerek 41. sıraya düştü.
Ay-Yıldızlı ekibimiz, ekim ayında Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ve Letonya ile karşılaşacak.
İLK 10 ÜLKE
- Belçika
- Brezilya
- İngiltere
- Fransa
- İtalya
- Arjantin
- Portekiz
- İspanya
- Meksika
- Danimarka