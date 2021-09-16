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    A Milli Takım, FIFA sıralamasında 2 basamak geriledi

    A Milli Takım, FIFA sıralamasında 2 basamak geriledi

    A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 2 basamak gerileyerek 41. sırada yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2021 - 12:48
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 12:53
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    A Milli Takım’da alınan kötü sonuçlar ülke puanını etkiliyor.

    Hollanda’ya karşı alınan 6-1’lik mağlubiyet de FIFA sıralamasında Türkiye’yi olumsuz etkiledi.

    Türkiye Milli Takımı, bir önceki FIFA dünya sıralamasında 39. sırada yer alıyordu.

    A Milli Takım, FIFA sıralamasında 2 basamak geriledi #1

    41'E GERİLEDİK

    Alınan kötü sonuçlarla birlikte Milli Takım, 2 puan gerileyerek 41. sıraya düştü.

    Ay-Yıldızlı ekibimiz, ekim ayında Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ve Letonya ile karşılaşacak.

    A Milli Takım, FIFA sıralamasında 2 basamak geriledi #2

    İLK 10 ÜLKE

    1. Belçika
    2. Brezilya
    3. İngiltere
    4. Fransa
    5. İtalya
    6. Arjantin
    7. Portekiz
    8. İspanya
    9. Meksika
    10. Danimarka

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