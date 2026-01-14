Afrika Uluslar Kupası’nda finale çıkan ilk ülke Senegal oldu

- Senegal, Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Mısır'ı 1-0 yenerek finale yükseldi.
- Sadio Mane'nin 78. dakikadaki golü, Senegal'e galibiyeti getirdi.
- Finalde, Nijerya ile Fas arasındaki maçın galibi ile karşılaşacaklar.
Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Mısır’ı 1-0 mağlup eden Senegal, finale yükselen ilk takım oldu.
Senegal’de Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, Samsunspor’un oyuncusu Cherif Ndiaye ise maçın 85’inci dakikasında Nicolas Jackson’ın yerine oyuna dahil oldu.
MANE'NİN GOLÜ FİNALİ GETİRDİ
Karşılaşmanın 78’inci dakikasında Sadio Mane’nin ceza sahası dışından kaydettiği golle öne geçen Senegal, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Kalan dakikalarda başka gol olmazken Senegal, finalde Nijerya ile Fas arasında oynanacak yarı final maçının galibiyle karşılaşacak.