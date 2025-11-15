Alexander Dimitrov: Bizim için Türkiye'yle karşılaşmak şereftir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlı ekibin gollerini, penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve Chernev (kendi kalesine) kaydetti.

Bulgaristan Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Alexander Dimitrov, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE BİR TAKIMLA KARŞILAŞMAK ŞEREFTİR"

Bir basın mensubunun "İlk maçta 6 gollü bir yenilgi vardı, bugün 2-0'lık bir yenilgi. Bir aylık süreçte takımınızdaki gelişimi nasıl gözlemliyorsunuz? Türk Milli Takımı ile ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Dimitrov, şunları kaydetti:

İlk maçta birinci yarıda iyi oynadık ancak bireysel hatalarla farklı kaybettik. Türkiye, çok güçlü bir ekip. Türk takımında dünyaca ünlü futbolcular var. Bizim için böyle bir takımla karşılaşmak şereftir.

"CİDDİ BASKI VARDI"

Taraftara da değinen Dimitrov, "Türk futbolseverlerden ciddi baskı vardı." dedi.