Andre Onana'ya men cezası gelebilir!

Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaştıkları Samsunspor maçında yaptığı 3 penaltı kurtarışıyla Trabzonspor'a yarı finali getiren Andre Onana, kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiriyor.

Tecrübeli kaleci için milli takımında ise işler pek yolunda gitmiyor.

"BİZE PRİM VERİLMİYOR"

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir sosyal medya yayınında konuşan file bekçisi, Kamerun Milli Takımı'nda kazandıkları primlerin kendilerini verilmediğini belirtmiş ve "Bize prim verilmiyor. Bu paranın ülke futbolu için kullanılacağı söyleniyor ama paranın nerelere harcandığı konusunda şüphelerimiz var" ifadelerini kullanmıştı.

30 yaşındaki file bekçisinn bu suçlamaları Samuel Eto'o'nun tepkisini çekmiş ve 2025 Afrika Uluslar Kupası kadrosuna çağrılmamıştı.

MEN CEZASI ALABİLİR

Onana ile Eto'o arasındaki gerilimin devam ettiği ve Federasyon'un deneyimli kaleciye yaptırım uygulamayı düşündüğü iddia edildi.

Sport News Africa'nın haberine göre; Andre Onana ile ilgili verilecek olan kararın, Federasyonu'nun bir sonraki toplantısında masaya yatırılacağı açıklandı.

Söz konusu haberde, Onana'nın milli takımdan birkaç yıl süreyle men cezası alabileceği de iddia edildi.

AÇIKLAMA GELDİ

Kamerunlu kalecinin yakın bir arkadaşı, Sport News Africa'ya yaptığı açıklamada "Federasyonun Andre Onana'ya karşı bir yaptırım hazırladığını biliyoruz. Milli takımdan uzaklaştırdıkları bir oyuncuya yaptırım uygulamak istiyorlar. Bu, şu anda Onana zaten milli takıma çağrılmadığı için hiçbir etkisi olmayacak bir manevra. Bu yaptırım bu nedenle boşa harcanmış bir darbe olacak. Mevcut yöneticiler görevde kaldığı sürece, geri dönüşünü hayal bile edemiyorum." ifadelerini kullandı.