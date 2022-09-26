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    Arda Güler, Ümit Milli Takım kadrosundan çıkartıldı

    Gürcistan ile yarın İstanbul'da hazırlık mücadelesinde karşılaşacak olan Ümit Milli Takım'da Arda Güler, aday kadrodan çıkarıldı.
    • 26.09.2022 - 15:47
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 16:40
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    Arda Güler, Ümit Milli Takım kadrosundan çıkartıldı

    Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun en önemli yıldız adaylarından biri olan Arda Güler, "viral gastroenterit" tanısı nedeniyle Ümit Milli Takım kadrosundan çıkartıldı.

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili açıklama yapıldı.

    TFF'nin yaptığı duyuruda,"Gürcistan ile İstanbul'da oynayacağı özel maçın hazırlıkları kapsamında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Ümit Milli Takımımızda Arda Güler, 25 Eylül 2022 tarihinde gece başlayan karın ağrısı, bulantı ve kusma yakınmaları nedeniyle acil koşullarda ilgili hastaneye götürülmüş, burada yapılan tetkikler ve tıbbi değerlendirme sonucunda 'viral gastroenterit' tanısıyla tedavisine başlanmıştır. Önerilen tedavi çerçevesinde üç gün süre ile istirahat ve destekleyici tıbbi uygulamalar planlanarak Ümit Milli Takımımızın Gürcistan ile oynayacağı özel maçın aday kadrosundan çıkarılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

    Arda Güler, Ümit Milli Takım kadrosundan çıkartıldı #1

    Viral Gastroenterit nedir ?

    Rotavirüs, Adenovirüs ve Norovirüs gibi virüslerin neden olduğu bağırsak enfeksiyonudur.

    Arda Güler, Ümit Milli Takım kadrosundan çıkartıldı #2


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