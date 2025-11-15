Abone ol: Google News

Belçika, Kazakistan ile yenişemedi

Belçika, 2026 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu 8. maçında deplasmanda Kazakistan ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Belçika, Dünya Kupası'na direkt katılma şansını son maça bıraktı.

Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 15.11.2025 19:06
2026 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu 8. maçında Belçika, deplasmanda Kazakistan ile karşılaştı.

Astana Arena'da oynanan mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

Karşılaşmada Belçika'nın golünü 48. dakikada Hans Vanaken attı. Kazakistan'ın golü ise 9. dakikada Dastan Satpaev'den geldi.

KAZAKİSTAN 10 KİŞİ KALDI

Ayrıca Kazakistan'da Islam Chesnokov 79. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

BELÇİKA, SON MAÇINA BIRAKTI

Bu sonuçla birlikte 15 puana ulaşan Belçika, Dünya Kupası'na direkt katılma şansını son maça bıraktı.

Kazakistan ise 8 puanla 4. sırada yer aldı.

Grubun son maçında Belçika, grupta 0 puanla sonuncu sırada yer alan Lihtenştayn'ı konuk edecek.

