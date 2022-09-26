Caner Erkin: Milli Takım'ı bırakmadım

Fatih Karagümrük'ün deneyimli sol beki Caner Erkin, Hamit Altıntop'un kendisi hakkında "Milli Takım'ı bıraktı" sözlerini sosyal medya hesabından yalanladı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün formasını giyen Caner Erkin, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Milli Takım'ı bırakmadığını belirten tecrübeli futbolcu, "Milli takım formasını giyme onuru yaşadığım her an, en iyi performansımı vermek için çabaladım. Yeri geldi sakatlığım oldu, kaçmadım yine oynadım. Kariyerimin en iyi sezon açılışlarından birini yapmış, her Türk sporcu gibi Milli Takım'a seçilme gururunu yaşamak isterken, dün haberim oluyor ki; Milli Takımı bırakmışım. Ben Milli Takımı bırakmadım, bana ihtiyaç olduğu her zaman da hizmet vermekten mutluluk duyarım ama üzülerek söylüyoruk ki; dünkü açıklamalardan anladığım kadarıyla Milli Takım beni bırakMIŞ." ifadelerini kullandı.





Hamit Altınop ne demişti?

TFF Yöneticisi ve Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, Faroe Adaları karşılaşmasının ardından Caner Erkin'in Milli Takımı bıraktığını söylemişti.

Hamit Altıntop, Faroe Adaları mağlubiyeti sonrası, "Kuntz'tan önce yaş ortalamamız 27.5-28'di. Kuntz ile beraber kadro değişti. Burak Yılmaz'ın bırakması büyük kayıp. Telafi etmek kolay değil. Güzel performanslarıyla, golleriyle bir yere taşımış biri. Caner ve Gökhan'ın bırakması... Böyle böyle değişim içindeyiz. Olumlu taraflarına bakalım. Ferdi'yi, Salih Özcan'ı buraya kazandırdık. Hakan Çalhanoğlu farklı bir pozisyonla ön plana çıktı. Cengiz canlandı. Harbiden sorumluluk alıyor, liderlik yapmaya çalışıyor. Merih, Çağlar da sorumluluk alıyor. Çok değerli kalecilerimiz de var. Kalecilerimizi değerlendirdiğinde onların da üstüne koyması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

