Gianluigi Donnarumma'dan Gazze mesajı!

Manchester City'nin İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma, İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'de yaşananları görmenin canını acıttığını söyledi.

İtalya Milli Takımı kampında basın mensuplarına açıklamada bulunan Donnarumma, şu ifadeleri kullandı:

Yakın zamanda baba oldum ve bazı görüntüleri görmek, bazı haberleri duymak canımı acıtıyor. Bu bizden daha büyük bir durum. Bu konuya girmek istemiyorum. Futbol oynamak istiyoruz. Barışı geri getirmek istiyoruz. Bu durumları görmek canımı acıtıyor ama bazı siyasi meseleler bizden daha büyük.