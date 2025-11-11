İbrahim Hacıosmanoğlu: Dünya Kupası bileti alacağımıza inancım tamdır

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacağına inandığını söyledi.

Başkan Hacıosmanoğlu, katıldığı ödül töreninde açıklamalarda bulundu.

"DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRELİM"

Organizasyonda konuşan Hacıosmanoğlu, "Sporu rekabet alanı olmanın ötesinde toplumsal barışın, dostluğun ve birliğin dili olarak görüyoruz. Spor, milletimizi bir araya getiren en güçlü ortak paydalardan biri. Bu paydada buluşan herkesin görevi, temiz ve adil ortamda rekabet etmek, sporumuzun marka değerini artırılmasına katkı sağlamaktır. Göreve başlarken adil ve şeffaf olma sözünü verdik, yönetim olarak güçlü bir irade ortaya koyduk. Sporu kaosun değil huzurun merkezi haline getirmek için adil, tarafsız ve ilkeli yönetim anlayışı benimsedik. Her takıma ve camiaya eşit mesafede kalarak ülkemize hizmet etmeye çalıştık. Bu anlayışımızdan ödün vermedik, vermeyeceğiz. Türk futbolunun kavgadan değil fair-play'den beslenen bir marka haline getirmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi milletimiz bizden kısır tartışmaları değil, kardeşliği, adaleti ve kaliteli futbol bekliyor. Bu nedenle mücadeleyi saha içinde yapalım, saha dışında dostluğu ve dayanışmayı güçlendirelim." ifadelerini kullandı.

"ÜLKE EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK"

İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye'nin son yıllarda düzenlediği uluslararası organizasyonlara değinerek, şunları kaydetti:

Ülkemiz son yıllarda her alanda olduğu gibi sporda da bir devrim yaşadı. Yeni ve modern statlar yapıldı, bazıları modernize edildi. Çoğu ülkede olmayan statlara ve tesislere kavuştuk. Bunlar sadece bugünün değil geleceğin de teminatı. UEFA, İstanbul'da bir merkez açtı. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa finalleri düzenledik. Önümüzdeki 2 yılda UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi finallerini düzenleyeceğiz. En önemlisi 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile ortaklaşa gerçekleştireceğiz. Dünyanın gözünün bir kez daha ülkemizde olmasını sağlayacak Avrupa Şampiyonası'nın finallerine şimdiden hazırız. Bu dev turnuva, sadece sportif başarının değil ülkemizin organizasyon gücü ve küresel konumunun en önemli göstergesi olacak. Finalleri düzenleyen her ülkede olduğu gibi bu turnuva çarpan etkisiyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak, her sektörde gözle görünüz büyümeye katkı verecektir.

"DÜNYA KUPASI BİLETİ ALACAĞIMIZA İNANCIM TAMDIR"

Hacıosmanoğlu, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki son 2 maçına çıkacak A Milli Takım'ın kupaya katılma hakkı alacağına inandığını dile getirdi.

A Milli Takım'ın elemelerdeki son iki maçında Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacağını hatırlatan Hacıosmanoğlu, "Milli takımımız, 4 gün sonra Bursa'da Bulgaristan'ı konuk edecek. 18 Kasım'da ise deplasmanda İspanya ile oynayacağız. Türk halkının etrafında kenetlendiği milli takımımızın gruplardan doğrudan Dünya Kupası'na gitmesi en büyük arzumuz. Futbolda her an her şey olabilir. Bu yüzden liderliği son ana kadar kovalayacağız. Play-off'u hemen hemen garantiledik. Doğrudan gidemezsek play-off'tan Dünya Kupası bileti alacağımıza inancım tamdır." şeklinde görüş belitti.

"DAHA FAZLA PAY ALMAMIZI SAĞLAYACAKTIR"

TFF Başkanı, Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un performansına değinerek, "Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un mücadele ettikleri UEFA organizasyonlarında aldıkları sonuçlar bizleri mutlu etti. Ülke puanına yaptıkları katkıdan dolayı temsilcilerimize teşekkür ederek, başarılarının devamını diliyorum. Ülkemizin gelecek yıllarda uluslararası alanda daha fazla takımla temsil edilmesini istiyoruz. Dünya futbolundaki pasta giderek büyüyor. Avrupa kupalarına daha fazla katılım ve başarı bu pastadan daha fazla pay almamızı sağlayacaktır." diye konuştu.

"KARARLIYIZ"

Futbolun sadece bir oyun olmadığını vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Futbol, birliğin, toplumsal barışın ve ortak sevincin ifadesidir. Bu sevincimize gölge düşürecek, futbol coşkumuzu baltalayacak herkesin karşısında olacağız. Sahipsizlerin sahibi olma düsturuyla yola çıktık. Adaletten asla taviz vermeden, hak edenin kazandığı bir düzeni tesis etmekte kararlıyız. Bu yolda emek veren, destek olan, futbolumuzun gelişimi için saha içi ve dışında her mecrada alın teri döken tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.