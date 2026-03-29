Julian Nagelsmann: Sane, daha iyi performans sergileyebilir

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Almanya ile İsviçre, özel maçta karşı karşıya geldi.

7 gole sahne olan maçta gülen taraf 4-3'lük skorla Almanya oldu.

Almanya Milli Takımı'nda Leroy Sane, maça ilk 11'de başladı.

63 dakika sahada kalan Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu, yerini Lennart Karl'a bıraktı.

"DAHA İYİ PERFORMANS SERGİLEYEBİLİR"

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann da maçın ardından Sane hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Oyuncunun potansiyeline dikkati çeken deneyimli çalıştırıcı, "Neler yapabileceğine dair ipuçları gösterdi. Daha da yoğun oynayabilir ve daha iyi performans sergileyebilir. Ritim eksikliğini de hesaba katmak gerekiyor. Önümüzdeki maçta daha iyisini yapması için bir şans daha bulacak" ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ RAKİP GANA

Almanya Milli Takımı, Gana ile hazırlık maçında karşıya karşıya gelecek.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'a bu sezon transfer olan Leroy Sane, sarı-kırmızılı takımda 35 maçta süre aldı.

Alman futbolcu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 8 asist kaydetti.