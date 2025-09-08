Lamine Yamal'a Konya'da pasaport şoku

Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 2. maçında Türkiye, İspanya’yı ağırladı.

GENÇ YILDIZ YAMAL, PASAPORTUNU KAYBETTİ

Millilerin 6-0 kaybettikleri maç sonrası İspanya’nın genç yıldızı Lamine Yamal, pasaportunu kaybetti.

Pasaportun havalimanından otele geçiş sırasında ya da takım otobüsünde kaybolmuş olabileceği belirtiliyor.

İspanya Futbol Federasyonu yetkilileri, sorunu çözmek için Türk makamlarıyla iletişime geçti ve Konya Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışma başlatıldı.

Öte yandan Lamal'ın pasaportunu aradığı anlar kameralar tarafından kaydedildi.