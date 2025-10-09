Abone ol: Google News

Milli maç yönetecek! UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'ndaki Belçika - Kuzey Makedonya maçında FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, düdük çalacak.

Yayınlama Tarihi: 09.10.2025 18:17
FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, yarın Belçika ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Belçika'nın Gent şehrindeki Gent Arena'da oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bersan Duran üstlenecek.

VAR HAKEMİ İSVİÇRE'DEN

Karşılaşmada Kadir Sağlam dördüncü hakem, Fedayi San (İsviçre) VAR, Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev yapacak.

