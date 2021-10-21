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    Milli Takım, FIFA'da 2 sıra yükseldi

    Milli Takım, FIFA'da 2 sıra yükseldi

    A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 41. sıradan, 39. sıraya yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2021 - 15:03
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 15:33
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    FIFA'nın internet sitesinden güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı.

    Belçika, klasmanın zirvesinde kalmayı sürdürdü. 2021 Kupa Amerika finalisti Brezilya 2'nci sıradaki yerini korurken, İngiltere, üçüncü sıradan beşinci sıraya düştü.

    UEFA Uluslar Ligi finalinde Fransa, İspanya'yı 2-1 yenerek, şampiyon olması sonrasında dördüncü sıradan üçüncü sıraya yükseldi.

    EURO 2020 şampiyonu İtalya dördüncü, 2021 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin de 6'ncı sırada yer aldı.

    Milli Takım, FIFA da 2 sıra yükseldi #1

    2 SIRA YÜKSELDİK

    Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ekim ayında aldığı 1-1 Norveç beraberliği ve 2-1 Letonya galibiyeti sonrası 2 basamak yükselerek, 1460 puanla 39. sırada yer aldı.

    En büyük çıkışı, 10 basamak yükselen Endonezya ve Yeni Zelanda kaydetti.

    Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 25 Kasım'da açıklanacak.

    Milli Takım, FIFA da 2 sıra yükseldi #2

    İLK 10 ÜLKE

    Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

    Sıra        Takım    Puan      Değişim

    1             Belçika  1832       -

    2             Brezilya 1820       -

    3             Fransa  1779       +1

    4             İtalya     1750       +1

    5             İngiltere               1750      -2

    6             Arjantin               1738      -

    7             İspanya 1687       +1

    8             Portekiz               1681      -1

    9             Meksika               1672      -

    10           Danimarka          1668      -

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