Nihat Özdemir: Bıktım artık bazen bırakıp gitmek istiyorum

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, diğer yöneticilerle yaptığı sohbette ayrılık sinyalleri verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Hollanda maçı sonrası başarısızlığa isyan etti.

"BUNU HAK ETMİYORUZ"

Şenol Güneş'in "Yalvardılar" sözü de TFF yönetiminde rahatsızlık yaratmıştı. Ama en büyük sıkıntıyı yaşayan isim başkan Nihat Özdemir'di.

Yöneticilerin kendisine Şenol Güneş'le ilgili sorduğu sorulara cevap veren Özdemir, "Arkadaşlar vallahi bıktım. Bazen bırakıp gitmek geliyor içimden. Ne geliyorsa elimizden yapıyoruz. Ve sonuçta fatura gelip bize dayanıyor. Bunu hak etmiyoruz." ifadelerini kullandı.





ŞENOL GÜNEŞ'LE MAÇ AKŞAMI GÖRÜŞMEDİLER

Hürriyet'te yer alan habere göre; sonrasında Özdemir ile Güneş uçakta bir araya gelmedi. Kafile İstanbul'a indiğinde herkes evine giderken, Güneş TFF'nin Riva'daki tesislerine gidip orada kaldı.



