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    Paletli Yüzme Genç Milli Takımı İtalya'da dünya şampiyonu

    Paletli Yüzme Genç Milli Takımı İtalya'da dünya şampiyonu

    Paletli Yüzme Genç Milli Takımı, 17. CMAS Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda bayrak yarışında altın madalya kazandı.
    • AA
    • 16.06.2021 - 01:35
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    Türk sporcuların amatör branşlarda elde ettiği başarılara bir yenisi daha eklendi. Paletli yüzmede genç milli sporcularımız, bayrak yarışında dünya şampiyonu oldu.

    BAYRAK YARIŞINDA 4 SPORCU

    Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'ndan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, İtalya'da devam eden şampiyonada 4x50 metre su üstü bayrak yarışında Türkiye'yi Kaan Kahraman, Beril Ülker, Zeynep Elbir ve Emir Yiğit'ten oluşan takımın temsil etti.

    DÜNYA ŞAMPİYONU OLDULAR

    Elemeleri 1.09.80 dakikalık dereceyle geçen milli sporcular finalde ise 1.08.99'luk zamanla dünya şampiyonu oldu. Türkiye'nin ardından İtalya ikinci, Yunanistan ise 3. sırayı elde etti.

    Şampiyonada kadınlar 400 metre su üstü final yarışlarında Hazal İrem Ateş ise sekizinci oldu.

    Paletli yüzme milli takımımız İtalya'da dünya şampiyonu oldu-Video

    BAŞKAN ŞAHİN ÖZEN: "AYAKLARIMIZ YERDEN KESİLDİ"

    Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, yaptığı açıklamada, antrenör ve sporcuları yürekten kutladığını belirterek, "4x50 metre su üstü bayrak yarışında dünya şampiyonu olduk. Ayaklarımız yerden kesildi, mutluyuz ve gururluyuz. Ülkemize bu başarıyı armağan eden genç milli sporcularımızı alkışlıyoruz. Uzun bir pandemi molasının ardından formunu koruyarak dünya şampiyonu olmak gerçekten büyük bir başarıdır." ifadelerini kullandı.

    Paletli Yüzme Genç Milli Takımı İtalya da dünya şampiyonu #1

    Paletli Yüzme Genç Milli Takımı İtalya da dünya şampiyonu #2

    Paletli Yüzme Genç Milli Takımı İtalya da dünya şampiyonu #3

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    Paletli Yüzme Genç Milli Takımı İtalya da dünya şampiyonu #9

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