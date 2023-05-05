Riva'da gerginlik: Hamit Altıntop, istediği adamı oynatmayan Kuntz'u göndermek istiyor TFF'nin eski yöneticisi Selim Soydan, Riva'da yaşanan teknik direktör gelişmelerini anlattı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski milli takımlar sorumlusu Selim Soydan, Riva'da Hamit Altıntop odaklı Stefan Kuntz ve Abdullah Avcı gelişmelerini açıkladı.

Gündeme dair açıklama yapan TFF'nin eski yöneticisi Selim Soydan, "Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, göreve kendisinin getirdiği Kuntz'dan bir oyuncuyu oynatmasını istiyor. Onu hep dinleyen Kuntz bu sefer oralı olmuyor ve ikili tartışıyor." ifadelerini kullandı.

"Abdullah Avcı ile görüştü"

"Hamit, o günden beri Kuntz'un altını oyuyor. Konuyu TFF yönetimine getiriyor ama kesin bir sonuca bağlayamıyor. Bağlayamayınca da işi emrivakiye getirip, Abdullah Avcı ile görüşme yapıyor. Abdullah Avcı değerli bir teknik direktör ve o mevkiyi sonuna kadar hak ediyor. Ama hiç kimsenin A Milli Takımı keyfine göre yönetmeye hakkı yok."

"Mehmet Büyükekşi veto etti"

"Nitekim Hamit Altıntop ile Avcı anlaşmasına rağmen, başkan Büyükekşi, 'Görev süremizin bitmesine 40 gün kalmışken böyle değişiklik olmaz' diyerek veto ediyor."