TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı: Stefan Kuntz gidiyor mu TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kuntz ile yollarını ayırıp Abdullah Avcı ile anlaştıklarına dair çıkan haberler üzerine açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la yolların ayrılacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde İstanbul'un, 2023 Türk Dünyası Gençlik Başkenti unvanını almasına ilişkin düzenlenen törene katılan TFF Başkanı Büyükekşi, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"Kuntz'la devam"

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la yolların ayrılıp, göreve Abdullah Avcı'nın getirileceği iddialarına ilişkin, "Şu anda böyle bir şey söz konusu değil." diyen Büyükekşi, "Stefan Kuntz'la yola devam edilecek mi?" sorusuna "Evet." yanıtını verdi.

Hatırlanacağı üzere bazı yayın organlarında Stefan Kuntz ile yolların ayrılıp Abdullah Avcı'nın A Milli Takım'ın başına geçeceği öne sürülmüştü.