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    Roberto Mancini'den ayrılık itirafı

    İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran teknik direktör Roberto Mancini, Kuzey Makedonya'ya elendikten sonra istifa etmeyi düşündüğünü açıkladı.
    • 23.10.2022 - 15:34
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    Roberto Mancini'den ayrılık itirafı

    2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde İtalya, konuk ettiği Kuzey Makedonya'ya 1-0 yenilerek, Dünya Kupası finallerine katılma şansını kaybetmişti.

    İtalya'yı çalıştıran Roberto Mancini'den flaş bir itiraf geldi.

    "Yanlış bir şeyler yaptık ve elendik"

    Çizme basınına konuşan Mancini, "İşler iyi gitmediğinde sorumluluğun teknik direktörde olduğu çok açıktır. Ben de ayrılmayı düşündüm. Yanlış bir şeyler yaptık ve elendik. Zor da olsa yenilgileri kabullenmeli ve yeniden başlamalıyız" dedi.

    Roberto Mancini den ayrılık itirafı #1

    "Giacometti Raspadori'nin çok önemli nitelikleri var"

    Mancini, İtalya Milli Takımı adına umutsuz olmadığını ve takımda önemli isimlerin olduğunu da belirtti. Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Mancini, "Sassuolo'da oynayan forvet Giacometti Raspadori'nin çok önemli nitelikleri var. Çok zeki bir çocuk ve bu da bir avantaj" ifadelerini kullandı.

    Roberto Mancini den ayrılık itirafı #2


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