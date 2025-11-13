Abone ol: Google News

Türkiye - Bulgaristan maçına İskoç hakem atandı

A Milli Erkek Futbol Takımı’nın Bursa'da Bulgaristan’ı konuk edeceği karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Nicolas Walsh yönetecek.

Yayınlama Tarihi: 13.11.2025 13:04
  • Türkiye - Bulgaristan maçı, Bursa'da Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak.
  • Karşılaşmayı İskoç hakem Nicolas Walsh yönetecek.
  • Maçta VAR sistemi kullanılacak ve Andrew Dallas VAR, Steven McLean ise AVAR olarak görev yapacak.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 5’inci maçında cumartesi günü saat 20.00’de Bulgaristan’ı konuk edecek.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada görev alacak hakemler de belli oldu.

MAÇI İSKOÇ HAKEM YÖNETECEK

Mücadelede İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Nicolas Walsh düdük çalacak.

Walsh'un yardımcılıklarını Francis Connor ve Daniel McFarlane üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Donald Robertson olacak.

Maçta Andrew Dallas VAR, Steven McLean de AVAR olarak görev alacak.

