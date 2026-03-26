UEFA Uluslar C/D Ligi play-off turunda ilk maçlar oynandı

UEFA Uluslar C/D Ligi play-off turunda ilk maçında Letonya, deplasmanda Cebelitarık'ı 1-0 yendi. Lüksemburg ise Malta deplasmanından 2-0'lık galibiyetle döndü.
Letonya, deplasmanda Cebelitarık'ı Vladislavs Gutkovskis'in 64. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 yendi.
Konuk takımın gollerini 47. dakikada Vincent Thill ve 90+3. dakikada Mathias Olesen attı.
Karşılaşmaların rövanşları, 31 Mart'ta oynanacak.
Rakiplerine üstünlük kuran takımlar, C Ligi'nde yer alma hakkı kazanacak.
Eşleşmenin kaybedeni iki ülke ise D Ligi'nde mücadele edecek.
