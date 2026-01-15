2026 Dakar Rallisi'nde 11. etap sona erdi

- 2026 Dakar Rallisi'nin 11. etabında İsveçli Mattias Ekström otomobil, ABD'li Skyler Howes ise motosiklet kategorisinde birinci oldu.
- Suudi Arabistan'da düzenlenen yarışta Ekström, otomobilde Ford Racing adına yarışarak galibiyet elde etti.
- Howes, Monster Energy Honda'dan rakiplerini geride bırakarak motosiklet kategorisinde etabı kazandı.
Suudi Arabistan'daki 48. Dakar Rallisi'nin 11. etabı, Bişa-Al Henakiyah kentleri arasındaki 347 kilometrelik parkurda yapıldı.
Otomobil sınıfında birinciliği, 2 saat 47 dakika 22 saniyelik derecesiyle Ford Racing takımından İsveçli Mattias Ekström elde etti.
Fransız Romain Dumas (RD Limited), 1 dakika 22 saniye farkla ikinci, İspanyol Carlos Sainz (Ford Racing) ise liderin 2 dakika 26 saniye gerisinde üçüncü oldu.
Beş kez Dakar Rallisi şampiyonu Al-Attiyah, genel klasmanda 44 saat 39 dakika 59 saniyelik derecesiyle zirvede yer aldı.
MOTOSİKLETTE KAZANAN SKYLE HOWES
Motosiklet kategorisinde Monster Energy Honda takımından Skyler Howes, 3 saat 9 dakika 2 saniyede bitirdiği etapta birinciliğe ulaştı.
ABD'li pilotu, 21 saniye sonra bitiş çizgisine giden Fransız Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda) ve 1 dakika 15 saniye geriden gelen İspanyol Edgar Canet (Red Bull KTM) takip etti.
Red Bull KTM takımından Arjantinli Luciano Benavides, genel klasmanda 44 saat 48 dakika 48 saniyelik süresiyle zirveye yükseldi.
17 OCAK'TA TAMAMLANACAK
Dakar Rallisi'nin 11. etabı, yarın Al Henakiyah-Yanbu şehirleri arasındaki 311 kilometrelik parkurda düzenlenecek.
Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde üst üste 7. kez gerçekleştirilen 13 etaplık Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta Yanbu kentinde son bulacak.