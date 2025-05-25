Deniz Öncü, İngiltere'de 19. oldu

AA & Ensonhaber
Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İngiltere'de düzenlenen 7. ayağında heyecan yaşandı.
Northamptonshire kentindeki 5,891 kilometre uzunluğa sahip Silverstone Circuit Pisti'nde Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan ay-yıldızlı motosikletçi Can Öncü, yarışa 18'inci başladı.
19. BİTİRDİ
Deniz, yarışta istediği performansı gösteremedi ve finişi 19. sırada geçti.
Avustralyalı sürücü Senna Agius yarışı ilk sırada tamamlarken, Brezilyalı Diogo Moreira ikinci, İspanyol David Alonso ise üçüncü oldu.
SIRADAKİ YARIŞ İSPANYA'DA
Sezonun 8. ayağı İspanya'nın Aragon Pisti'nde 6-8 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
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