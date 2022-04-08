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    UEFA sıralamasında son durum

    UEFA sıralamasında son durum

    Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt'in Roma'yı 2-1 mağlup etmesinin ardından Avrupa kupalarında takımı kalmayan Türkiye, 20. sıraya kadar geriledi.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2022 - 09:19
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 09:26
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    Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları sona erdi.

    Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, sahasında İtalya'nın Roma takımını 56. dakikada Ulrik Saltnes ve 89. dakikada Hugo Vetlesen'in bulduğu gollerle 2-1 yendi. Roma'nın golünü 43. dakikada Lorenzo Pellegrini attı.

    Bodo/Glimt daha önce de grup aşamasında Roma'yı kendi sahasında 6-1 mağlup etmiş ve deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.

    Karşılaşmanın rövanşı 14 Nisan'da oynanacak.

    UEFA sıralamasında son durum #1

    20. sıraya geriledik

    Bodo/Glimt'in Roma'yı devirmesinin ardından UEFA Ülke Puanı sıralaması 2021-2022 sezonunda Türkiye'nin yeri belli oldu.

    UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Bodo Glimt, Roma'yı 2-1 mağlup etti. Norveç ekibinin bu galibiyetiyle Türkiye, ülke puanı sıralamasında 20. sıraya geriledi.

    UEFA sıralamasında son durum #2

    4 takım Avrupa’ya gidebilecek

    Avrupa kupalarındaki organizasyonda puan sıralamasındaki arkamızda temsilcisi olan bir ülke kalmadığından Türkiye bu sezonu 20. basamakta tamamlayacak.

    UEFA Ülke Puanı Klasmanında ilk 15 dışında kalan Türkiye, 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa'ya 4 takım gönderebilecek.

    Söz konusu ekiplerden 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, diğer 3'ü ise UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edebilecek.

    UEFA sıralamasında son durum #3

    Şampiyon 1. ön eleme turundan başlayacak

    2023-2024 sezonu şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi'ne 1. Ön Eleme Turu'ndan, Süper Lig ikincisi, Süper Lig üçüncüsü ve Türkiye Kupası Şampiyonu ise Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak.

    Önümüzdeki sezon Süper Lig'i ikinci bitirecek olan takım Şampiyonlar Ligi'ne değil UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek. Şampiyon takım ise direkt olarak gruplara kalamayacak ve ön eleme oynayacak.

    UEFA sıralamasında son durum #4

    Son 31 yılın en kötü derecesi

    Böylelikle Avrupa'da son 31 yılın en kötü derecesine de gerilemiş olduk. Son olarak 1990-91 sezonunun sonunda 11.665 puanla 23. sırada yer alan Türkiye o tarihten bu yana bir futbol sezonunu 18. sıranın altında hiç tamamlamamıştı.


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