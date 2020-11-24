Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde görev

Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Mönchengladbach-Shakhtar Donetsk maçını yönetecek.

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, bu hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, tecrübeli hakemin Mönchengladbach-Shakhtar Donetsk karşılaşmasında düdük çalacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Almanya'nın Mönchengladbach ile Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımları arasında 25 Kasım 2020 Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu müsabakasını yönetecek. Bu, Cüneyt Çakır'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 50. maçı olacak.

Almanya'nın Monchengladbach şehrindeki Borussia-Park Stadyumu'nda TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak."







