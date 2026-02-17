Gabriel Sara gollerine Şampiyonlar Ligi’nde devam etti

- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'la yaptığı maçta ilk golü Gabriel Sara'dan geldi.
- Süper Lig'de 5 golü bulunan Sara, bu golle sayısını 6'ya çıkardı ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk golünü attı.
- Maça ilk 11'de başlayan Sara, 90 dakika sahada kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray evinde İtalyan ekibi Juventus ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara kaydetti.
SARA’DAN ERKEN GOLLE AVANTAJ
Müsabakanın 15. dakikasında baskı sonucu ceza sahası içinde kazanılan topu alan Sara, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.
Bu sezon Süper Lig’de rakip fileleri 5 kez havalandıran 26 yaşındaki futbolcu, Juventus maçıyla gol sayısını 6’ya çıkardı.
Brezilyalı futbolcu ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde de ilk kez gol sevinci yaşadı.
Maça 11’de başlayan Gabriel Sara, 90 dakika sahada kaldı.