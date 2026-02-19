Gabriel Sara ve Davinson Sanchez, Devler Ligi'nde haftanın 11'inde!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off maçlarının ardından haftanın en iyi performans sergileyen oyuncuları belli oldu.

Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 gibi tarihi bir skorla mağlup ettiği görkemli gecenin yankıları, UEFA'nın "Haftanın 11'i" kadrosuna da yansıdı.

SARA VE DAVINSON, HAFTANIN 11'İNDE

Sarı-kırmızılı ekibin galibiyetinde başrol oynayan iki isim, gösterdikleri üst düzey performansla Avrupa'nın zirvesine adlarını yazdırdı.

Galatasaray'ın orta sahadaki maestrosu Gabriel Sara ve savunmadaki geçilmez kalesi Davinson Sanchez, UEFA tarafından haftanın en iyi 11'ine seçildi.

HAFTANIN 11'İ

Kobel, Ryerson, Sanchez, Burn, Grimaldo, Tzous, Tchouameni, Gabriel Sara, Doue, Hogh, Gordon