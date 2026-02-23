Galatasaray'da hedef Devler Ligi'nde 11. kez son 16 takım arasına kalmak

Galatasaray, tarihinde 11. kez "Devler Ligi"nde son 16 takım arasına kalmak için 25 Şubat Çarşamba günü İtalya devi Juventus karşısına çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekip, daha öncesinde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla da düzenlenen organizasyonda 1962-1963, 1963-1964, 1969-1970 ve 1988-1989 sezonlarında son 16 takım arasına kaldı.

Galatasaray, "Devler Ligi"nin UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla oynanmaya başlamasının ardından ise 1993-1994, 1994-1995, 2000-2001, 2001-2002, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında son 16 takım arasında yer aldı.

Ayrıca sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nde bugüne kadar 1 kez yarı finale çıkarken, 5 kez de son 8 takım arasına kalmayı başardı. Şampiyon Kulüpler Kupası döneminde 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi döneminde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.

11. KEZ SON 16'YA KALACAKLAR

Bu sezon son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray, rövanş karşılaşmasında her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 farklı mağlubiyet halinde "Devler Ligi"nde 11. kez son 16 takım arasına kalacak.

Sarı-kırmızılı takım, son 16 turuna kalması halinde İngiltere temsilcilerinden Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.

İLK KEZ 1962-1963 SEZONUNDA ÇEYREK FİNALE KALDI

Galatasaray, o zamanki adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk defa 1962-1963 sezonunda son 16 takım arasına adını yazdırdı.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu sezonun ilk turunda Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş'i 3-0 ve 1-1'lik skorlarla geçerek, 16 takımın mücadele ettiği 2. tura yükseldi. Galatasaray, bu turda da Polonya ekibi Polonia Bytom'u sahasında 4-1 mağlup ettikten sonra deplasmanda rakibine 1-0 yenilerek, çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Galatasaray, çeyrek finalde ise İtalya devi Milan'a 5-0 ve 3-1 mağlup olarak organizasyona veda etti.

1963-1964 KURA ÇEKİMİYLE ELENDİ

Galatasaray, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda son 16 takım arasına kaldığı 1963-1964 sezonunda kura çekimiyle İsviçre'den Zürih'e elendi.

Sarı-kırmızılılar, organizasyonun ilk turunda Macaristan ekibi Ferencvaros'un rakibi oldu. İlk maçta konuk ettiği Macar rakibini 4-0 yenen Galatasaray, rövanşta da rakibine 2-0 mağlup olarak adını son 16 takımın mücadele ettiği ikinci tura yazdırdı.

Bu turda da Zürih ile karşılaşan Galatasaray, deplasmanda rakibine 2-0 mağlup olurken, evindeki maçtan da aynı skorla galip ayrıldı. Eşleşmenin 3. maçı ise İtalya'nın Roma kentinde oynandı. Bu maçın da 2-2 sona ermesiyle tur atlayan ekip, kura çekimiyle Zürih oldu.

1969-1970 SEZONUNDA KURA ÇEKİMİYLE ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

Sarı-kırmızılılar, organizasyonun 1969-1970 sezonunda ikinci kez adını çeyrek finale yazdırdı.

Söz konusu sezonun ilk turunda İrlanda'dan Waterford ile eşleşen Galatasaray, rakibini 2-0 ve 3-2 yendikten sonra son 16 takımın mücadele ettiği 2. tura yükseldi. Bu turda da Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile eşleşen sarı-kırmızılı takım, ilk maçta konuk ettiği rakibini 1-0 yendikten sonra, rövanştan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Uzatma bölümünde de skor değişmeyince kura çekimine gidildi ve bu kez şanslı taraf olan Galatasaray, çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Polonya ekibi Legia Varşova ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldıktan sonra rövanşta 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti.

1988-1989'DA XAMAX ZAFERİ YARI FİNALİN KAPISINI AÇTI

Galatasaray, 1988-1989 sezonunda Avrupa Şampiyonlar Kulüpler Kupası'nda ilk kez yarı finale kalarak Türk futbolunun en büyük başarılarından birini gerçekleştirdi.

Teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki sarı-kırmızılılar, "Devler Ligi"nin ilk turunda Avusturya ekibi Rapid Wien'i geçtikten sonra 16 takımın mücadele ettiği 2. turda İsviçre'den Neuchatel Xamax'ın rakibi oldu. İsviçre temsilcisine karşı ilk maçı 3-0 kaybeden Galatasaray, rövanş maçında konuk ettiği rakibini 5-0 yenerek Türk futbol tarihinin en büyük geri dönüşlerinden birine imza attı.

Çeyrek finale yükselen sarı-kırmızılı ekip, bu turda Fransa ekibi Monaco'nun rakibi oldu. Deplasmanda Monaco'yu 1-0'la geçen Galatasaray, Almanya'nın Köln kentinde konuk ettiği rakibiyle rövanşta 1-1 berabere kalarak organizasyonda yarı finale yükseldi.

Yarı finalde 4-0 ve 1-1'lik skorlarla Rumen ekibi Steaua Bükreş'e elenen Galatasaray, final hayallerini rakibine kaptırdı.

1993-1994 SEZONUNDA MANCHESTER UNITED'I DEVİRDİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla düzenlenmeye başlayan turnuvanın 1993-1994 sezonunda İngiliz devi Manchester United'ı 2. turda eledi.

Söz konusu sezonun ilk turunda İrlanda ekibi Cork City'i iç sahada 2-1, deplasmanda da 1-0 yenen sarı-kırmızılı takım, ikinci turda Manchester United'ın rakibi oldu. 16 takımın mücadele ettiği bu turda dış sahada rakibiyle 3-3 berabere kalan Galatasaray, iç sahada da 0-0 biten maçın sonucunda deplasman golü kuralıyla gruplara kalmayı başardı.

O dönemde 4'erli 2 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde bu tur, grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gösterilmese de sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi.

İspanya temsilcisi Barcelona, Monaco ve Rusya ekibi Spartak Moskova'nın olduğu A Grubu'nu son sırada tamamlayan Galatasaray, organizasyona bu aşamada veda etti.

1994-1995 SEZONUNDA 16 TAKIMLA GRUP AŞAMASINA KATILDI

Galatasaray, 1994-1995 sezonunda grup aşamasına yükselerek, bir kez daha organizasyonda son 16 takım arasına girdi.

Eleme turunda Lüksemburg ekibi Avenir Beggen'i deplasmanda 5-1, iç sahada da 4-0 yenen Galatasaray, böylece 4'erli 4 gruptan oluşan Şampiyonlar Ligi etabına yükselmeye hak kazandı.

Son 16 takımın mücadele ettiği aşamada İsveç ekibi Göteborg, Barcelona ve Manchester United'ın bulunduğu A Grubu'nu son sırada tamamlayan Galatasaray, organizasyondan elendi.

2000-2001 SEZONUNDA GRUPLARDAN ÇEYREK FİNALE KALDI

Galatasaray, 2000 yılındaki UEFA Kupası şampiyonluğu sonrası 2000-2001 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde iki ayrı turda gruplardan çıkarak çeyrek finale yükseldi.

İlk olarak Avusturya ekibi Sturm Graz, İskoçya temsilcisi Rangers ve Monaco'nun olduğu D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, ikinci grup maçlarına katılmaya hak kazandı. Bu aşamada da İspanya ekibi Deportivo, Milan ve Fransa ekibi Paris Saint-Germain'in olduğu B Grubu'nu ikinci sırada bitiren Galatasaray, çeyrek finalde Real Madrid ile eşleşti.

Sahasında Real Madrid'i 3-2 yenen Galatasaray, rövanşta rakibine 3-0 mağlup olarak organizasyona çeyrek finalde veda etti.

2001-2002 SEZONUNDA DA SON 16 TAKIM ARASINA GİRDİ

Sarı-kırmızılılar, ayrıca 2001-2002 sezonunda da ikinci grup aşamasına katılarak üst üste 2 kez son 16 takım arasında yer aldı.

Galatasaray, ilk grup aşamasında Fransa temsilcisi Nantes, Hollanda'dan PSV ve İtalya ekibi Lazio'nun yer aldığı D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura yükseldi.

İkinci grup aşamasıyla son 16 takım arasına giren Galatasaray, bu etapta Barcelona, Liverpool ve Roma'nın yer aldığı B Grubu'nu son sırada bitirerek organizasyondan elendi.

2012-2013 VE 2013-2014 SEZONLARINDA ÜST ÜSTE 2 KEZ SON 16'DA

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında üst üste 2 kez son 16 turuna kaldı.

Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılılar, direkt olarak katıldığı grup aşamasında Manchester United, Romanya ekibi CFR Cluj ve Portekiz temsilcisi Braga'nın mücadele ettiği H Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turu biletini kaptı.

Söz konusu turda Almanya temsilcisi Schalke 04 ile eşleşen Galatasaray, iç sahada 1-1 berabere kaldığı rakibini deplasmanda 3-2 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Çeyrek finalde Real Madrid'in rakibi olan sarı-kırmızılı ekip, İspanya devine deplasmanda 3-0 mağlup olmasının ardından iç sahadaki maçı 3-2 kazandı ve organizasyondan elendi.

Sonraki sezonda İtalyan teknik adam Roberto Mancini yönetiminde Real Madrid, Juventus ve Danimarka temsilcisi Kopenhag'ın olduğu B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, "Devler Ligi"nde üst üste 2. kez son 16 turuna çıktı.

Bu turda İngiltere'den Chelsea ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, iç sahada 1-1 biten maçtan sonra deplasmanda 2-0 yenilerek turnuvanın dışında kaldı.