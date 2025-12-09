Hakan Çalhanoğlu, Liverpool maçında sakatlandı

- Inter'li Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
- Yerine 11. dakikada Piotr Zielinski oyuna dahil oldu.
- Hakan'ın sağlık durumu, yapılacak kontrollerden sonra netleşecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde İtalyan ekibi Inter ile İngiliz takımı Liverpool karşı karşıya geldi.
Giuseppe Meazza'da oynanan müsabakanın ilk yarısında Inter'e Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü bir haber geldi.
YERİNE ZIELINSKI GİRDİ
Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli yıldız, sakatlanmasının ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Inter'de sakatlanan Hakan Çalhanoğlu yerine 11. dakikada Piotr Zielinski oyuna dahil oldu.
KONTROLDEN GEÇECEK
Sky Sports'ta yer alan haberde Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığıyla ilgili son durumun belirlenebilmesi için birkaç saat içinde sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.
BU SEZON NE YAPTI?
Hakan Çalhaoğlu, bu sezon Inter formasıyla 17 maçta süre alırken bu karşılaşmaların 16'sına ilk 11'de başladı.
Milli futbolcu, görev yaptığı maçlarda 7 kez ağları havalandırırken 3 asist kaydetti.