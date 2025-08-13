Kadıköy'de 12 yıl sonra Devler Ligi müziği çalacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-1'in rövanşında Hollanda'nın Feyenoord ekibini 5-2 yenen Fenerbahçe, adını play-off turuna yazdırdı.
Fenerbahçe, çekilen kura gereği play-off'ta Fransa temsilcisi Nice'i eleyen Portekiz takımı Benfica ile eşleşti.
12 YIL SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ
Öte yandan Fenerbahçe, 12 yıl sonra bir ilki yaşayacak.
Sarı-lacivertliler, 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu oynayacak ve Şampiyonlar Ligi müziği Kadıköy'de çalacak.
FENERBAHÇE, ARSENAL'E ELENMİŞTİ
Son olarak teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 21 Ağustos 2013 tarihinde Arsenal'i ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.
Fenerbahçe, rövanşta da İngiliz rakibine 2-0 mağlup olmuş ve turnuvaya veda etmişti.