Abone ol: Google News

Kadıköy'de 12 yıl sonra Devler Ligi müziği çalacak

Feyenoord'u eleyen Fenerbahçe, 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu oynayacak ve Şampiyonlar Ligi müziği Kadıköy'de çalacak.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 13.08.2025 11:46
Kadıköy'de 12 yıl sonra Devler Ligi müziği çalacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-1'in rövanşında Hollanda'nın Feyenoord ekibini 5-2 yenen Fenerbahçe, adını play-off turuna yazdırdı.

Fenerbahçe, çekilen kura gereği play-off'ta Fransa temsilcisi Nice'i eleyen Portekiz takımı Benfica ile eşleşti.

12 YIL SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ

Öte yandan Fenerbahçe, 12 yıl sonra bir ilki yaşayacak.

Sarı-lacivertliler, 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu oynayacak ve Şampiyonlar Ligi müziği Kadıköy'de çalacak.

FENERBAHÇE, ARSENAL'E ELENMİŞTİ

Son olarak teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 21 Ağustos 2013 tarihinde Arsenal'i ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe, rövanşta da İngiliz rakibine 2-0 mağlup olmuş ve turnuvaya veda etmişti.

Eshspor Haberleri