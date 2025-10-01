Okan Buruk, ilk hedefini gerçekleştirdi!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup etti.
Bu galibiyetin ardından Okan Buruk'un geçen yıl söylediği sözler yeniden gündem oldu.
YENİDEN GÜNDEM OLDU
Okan Buruk, geçen yıl, "Şampiyonlar Ligi'nde Guardiola'nin Manchester City'si ve Arne Slot'un Liverpool'una karşı challenge yapmak isterim." demişti.
SLOT'U YENDİ SIRADAKİ HEDEF PEP
Başarılı teknik adam, bu sözlerinin ardından Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'u mağlup etmeyi başardı.
Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City ile de karşılaşacak.
Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nin 8. ve son haftasında 28 Ocak 2026 tarihinde City'ye konuk olacak.