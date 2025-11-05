Şampiyonlar Ligi'nde sonuçlar: Liverpool, Real Madrid'i yendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta mücadelesi 9 maçla başladı.

Liverpool, Real Madrid'i ağırladı.

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11 başladığı karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Maçın 61. dakikasında Alexis Mac Allister ile gol bulan Liverpool, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

KENAN'LI JUVENTUS 1 PUANLA YETİNDİ

Bir diğer milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başladığı karşılaşmada Juventus, Sporting'i konuk etti.

Sporting, 12. dakikada Maximiliano Araujo ile öne geçerken Juventus, 34. dakikada Dusan Vlahovic'in attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve müsabaka bu sonuçla sona erdi.

DOWMAN TARİHE GEÇTİ

Arsenal'in Slavia Prag'ı deplasmanda 3-0 yendiği maçta Arsenal'in 15 yaşındaki futbolcusu Max Dowman, Devler Ligi'nde forma giyen en genç futbolcu oldu.

SONUÇLAR

Napoli (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-0

Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere): 0-3

Atletico Madrid (İspanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 3-1

Bodo/Glimt (Norveç) - Monaco (Fransa): 0-1

Juventus (İtalya) - Sporting (Portekiz): 1-1

Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya): 1-0

Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda): 1-1

Paris Saint Germain (Fransa) - Bayern Münih (Almanya): 1-2

Tottenham (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka): 4-0