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    Trabzonspor - Kopenhag maçının muhtemel 11'leri

    Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, Kopenhag'ı ağırlayacak.
    • 24.08.2022 - 08:43
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    Trabzonspor - Kopenhag maçının muhtemel 11'leri

    UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk edecek.

    Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie, yönetecek. Trabzonspor - Kopenhag maçı Exxen'de canlı yayınlanacak.

    Trabzonspor - Kopenhag maçının muhtemel 11 leri #1

    Trabzonspor'a 2 farklı galibiyet lazım

    İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden bordo-mavililer, Danimarka temsilcisi karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde turu geçen taraf olacak ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak.

    Trabzonspor 90 dakikayı 2-1 önde tamamlaması halinde ise mücadele uzatmalara gidecek.

    Öte yandan Şampiyonlar Ligi play-off turunda Trabzonspor'un maçının dışında PSV - Rangers ve Dinamo Zagreb - Bodo/Glimt karşılaşması oynanacak.

    Trabzonspor - Kopenhag maçının muhtemel 11 leri #2

    Eksikler

    Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan forma giyemeyecek.

    Antalyaspor maçında kasığında ağrı hisseden Anastasios Bakasetas'ın da durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi.

    Trabzonspor - Kopenhag maçının muhtemel 11 leri #3

    Muhtemel 11'ler

    Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bardhi, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Trezeguet, Cornelius

    Kopenhag: Ryan, Ankersen, Vavro, Khotcholava, Kristansen, Zeca, Falk, Haraldsson, Lerager, Claesson, Biel


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