Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine girdi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanşında İtalyan ekibi Juventus’a uzatmalarda 3-2 yenilmesine rağmen, ilk maçtaki 5-2’lik avantajıyla tur atladı.

12 yıl aradan sonra Devler Ligi’nde Son 16 Turu’na yükselen Galatasaray, Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.

VICTOR OSIMHEN KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Sarı-kırmızılı ekibin 27 yaşındaki Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, kulüp tarihinin Avrupa kupalarında en fazla gol atan yabancı oyuncusu oldu.

Mücadelenin 105+1’inci dakikasında Juventus ağlarına gönderdiği golle sarı-kırmızılı formayla Avrupa’da 13’üncü golüne ulaşan Osimhen, Milan Baros ve Shabani Nonda’yı geçerek bu alanda rekor kırdı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 24’üncü maçında 16’ncı golünü kaydeden Osimhen, daha önce Napoli formasıyla Juventus’a karşı 7 maçta 2 gol atmıştı.

Allianz Stadyumu’nda ilk kez Juventus filelerini havalandıran Osimhen, İtalyan ekibine karşı 3’üncü kez gol sevinci yaşamış oldu.

HAFTANIN 11'İNE GİRDİ

Osimhen, Juventus maçında gösterdiği performansın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

UEFA tarafından açıklanan haftanın 11'i şu şekilde:

Oblak, Zappacosta, Bjortuft, Tapsoba, McKennie, Thcouameni, Tonali, Kvaratskheila, Hauge, Osimhen, Sörloth