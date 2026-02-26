Damien Comolli: Galatasaray yenilgisi yıllarca acıtacak

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray deplasmanda İtalyan ekibi Juventus ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, 90 dakikasını 3-0 geride tamamladığı müsabakadan uzatmalarda bulduğu gollerle 3-2 mağlup ayrıldı.

İlk maçı İstanbul'da 5-2 kazanan Galatasaray, bu sonuçla adını son 16 turuna yazdırdı.

"HALA ATLATAMADIM"

Juventus CEO'su Damien Comolli, Financial Times'ın Futbol İş Dünyası Zirvesi'nde Galatasaray ile oynadıkları rövanş maçı hakkında konuştu.

Galatasaray'a elenmeleri hakkında konuşan Comolli, "Maçın şokunu hala atlatamadım ve bunun için yıllar geçmesi gerekecek." dedi.

"KIRMIZI KART SİNİR BOZUCUYDU"

Comolli, "Inter maçında yaşananların ardından İtalyan federasyonu tarafından zaten cezalandırıldığım için, UEFA tarafından da cezalandırılmamaya çalışacağım. Ancak hakemin Kelly'yi oyundan atma kararı kesinlikle sinir bozucuydu. O hakem kariyeri boyunca sadece 10 Şampiyonlar Ligi maçı yönetmişti. Bu kadar önemli bir maçı yönetmesi nasıl mümkün olabilir, merak ediyorum. Ve inanılmaz bir kırmızı kartın ardından Şampiyonlar Ligi'nden elendik." ifadelerini kullandı.

"SEVDİĞİMİZ HER ŞEY VARDI"

İtalyan devinin CEO'su, "Taraftarlarımız olağanüstüydü ve onlara teşekkür etmek istiyorum. Oyuncular da harikaydı. İlk kez bir stadyumda takımın gol yediğinde alkışlandığını gördüm. Bu gece, futbolda sevdiğimiz her şey vardı; heyecan, hayal kırıklığı, ama aynı zamanda takımın hayatta olduğunu ve mücadeleye devam etmek istediğini gösteren bir işaret." dedi.

"YILLARCA ACITACAK"

Comolli, "Bu yenilgi yıllarca acıtacak olsa da, sezonun geri kalanında bizi ileriye götürecek olan da budur." sözleriyle konuşmasını noktaladı.