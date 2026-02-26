Victor Osimhen: Turu hak ettik

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme rövanş maçında deplasmanda İtalyan ekibi Juventus'a uzatmalara giden maçta 3-2 mağlup oldu.

İlk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar adını son 16 turuna yazdırdı.

MAÇIN OYUNCUSU OSIMHEN

Galatasaray'ın 105+1. dakikada ilk golünü atan Victor Osimhen, maçın oyuncusu seçildi.

Öte yandan Victor Osimhen, Juventus karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"TURU HAK ETTİK"

Turu değerlendiren Victor Osimhen "Bu maç baştan itibaren hayal kırıklığına uğrattı. Juventus'u tebrik ederiz, bizi çok zorladılar. 10 Kişi bile çok zorladılar ve 2 gol attılar. Golümden ve yaptıklarımdan mutluyum. Çalışmamız gereken çok şey olduğunun farkındayız. Juventus'u kazanmayı hak etti ama biz de turu hak ettik." dedi.

"GALATASARAY TARAFTARI BU MUTLULUĞU SONUNA KADAR HAK EDİYOR"

Taraftarlarla ilgili konuşan Osimhen "En zor anda bile taraftar yanımızdaydı. Galatasaray taraftarı bu mutluluğu sonuna kadar hak ediyor. Gerideyken bile bize destek olmayı bırakmadılar. Onlar sayesinde turu atladık diyebiliriz. Onların desteğine çok ihtiyacımız var ve her adımda yanımızda olacaklarına eminiz." ifadelerini kullandı.