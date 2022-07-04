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    Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu

    Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu

    Süper Lig 2022-2023 yeni sezon fikstürü belli oldu. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yapacağı derbi maçlarının tarihleri de belirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2022 - 19:48
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 21:03
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    2022-2023 sezonunun ilk ve ikinci yarısında oynanacak olan karşılaşmaların hangi tarihlerde oynanacağını belirleyecek olan Süper Lig kura çekilişi yapıldı

    Süper Lig, 5 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak, 28 Mayıs 2023 tarihinde ise sona erecek.

    19 takım, 38 hafta mücadele edecek ve her takım 2 kez bay geçecek.

    13 Kasım'da verilecek Dünya Kupası arası 24 Aralık'ta sona erecek.

    Süper Lig'de ilk hafta fikstürü

    Antalyaspor - Galatasaray

    Fatih Karagümrük - Alanyaspor

    Beşiktaş - Kayserispor

    Sivasspor - Gaziantep FK

    MKE Ankaragücü - Konyaspor

    Başakşehir - Kasımpaşa

    İstanbulspor - Trabzonspor

    Fenerbahçe - Ümraniyespor

    Giresunspor - Adana Demirspor

    Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasını 'BAY' geçecek.

    Süper Lig de yeni sezonun fikstürü belli oldu #1

    Derbi haftaları belli oldu

    4. Hafta Trabzonspor - Galatasaray

    8. Hafta Beşiktaş - Fenerbahçe

    10. Hafta Beşiktaş - Trabzonspor

    13. Hafta Galatasaray - Beşiktaş

    15. Hafta Trabzonspor - Fenerbahçe

    18. Hafta Fenerbahçe - Galatasaray

    23. hafta - Galatasaray-Trabzonspor

    27. hafta - Fenerbahçe-Beşiktaş

    29. hafta - Trabzonspor-Beşiktaş

    32. hafta - Beşiktaş-Galatasaray

    34. hafta - Fenerbahçe-Trabzonspor

    37. hafta - Galatasaray-Fenerbahçe

    Süper Lig'de yeni sezonun haftaları

    5 Ağustos 2022: İlk Hafta

    14 Kasım 2022: Dünya Kupası arası

    18 Aralık 2022: Dünya Kupası finali

    28 Mayıs 2023: Son hafta

    TFF tarihinde ilk

    TFF tarihinde ilk kez bir fikstür çekimini bir kadın yaptı. Şarkıcı Göksel, takımları temsil eden topların bulunduğu kavanozun başına geçerek seçim yaptı. Fikstürde çıkan takımların yöneticileri de video izletildikten sonra sahneye çağrıldı.

    Bir şarkısını da söyleyen Göksel, "Bütün Türk kadınları adına buradayım. Güzel bir kadere, kısmete elçiyim, bu benim için onur. Umarım harika bir sezon geçiririz." dedi.

    Fikstürle ilgili detaylar

    - Fikstür anahtarı sezon boyu simetrik olacak, hiç bir takım sezon boyunca birbirini takip etmeyecek.

    - Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarından, aynı anda sadece iki tanesi iç sahada olacak.

    - Hiç bir takım üst üste iç saha veya deplasman maçı yapmayacak.

    - Derbilerden biri iç sahada diğeri deplasmanda olacak, üç takımdan ikisi birbiriyle oynarken diğer takım Trabzonspor'la maç yapamayacak.

    - Avrupa turnuvalarında yer alacak takımlar, ligin 1, 3, 6, 9 ve 12. haftaları arasında birbirleriyle karşılaşamayacaklar.

    - Derbiler üst üste ardışık haftalara denk gelemeyecek.

    - Hiç bir takım, 4 büyük takımla üst üste karşılaşamayacak.

    - 8 İstanbul takımından sadece 5 tanesinin içerde oynaması sağlanacak.

    Süper Lig de yeni sezonun fikstürü belli oldu #2


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