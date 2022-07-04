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- Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu
Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu
- Haber Merkezi
- 04.07.2022 - 19:48
- Güncelleme : 04.07.2022 - 21:03
2022-2023 sezonunun ilk ve ikinci yarısında oynanacak olan karşılaşmaların hangi tarihlerde oynanacağını belirleyecek olan Süper Lig kura çekilişi yapıldı
Süper Lig, 5 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak, 28 Mayıs 2023 tarihinde ise sona erecek.
19 takım, 38 hafta mücadele edecek ve her takım 2 kez bay geçecek.
13 Kasım'da verilecek Dünya Kupası arası 24 Aralık'ta sona erecek.
Süper Lig'de ilk hafta fikstürü
Antalyaspor - Galatasaray
Fatih Karagümrük - Alanyaspor
Beşiktaş - Kayserispor
Sivasspor - Gaziantep FK
MKE Ankaragücü - Konyaspor
Başakşehir - Kasımpaşa
İstanbulspor - Trabzonspor
Fenerbahçe - Ümraniyespor
Giresunspor - Adana Demirspor
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasını 'BAY' geçecek.
Derbi haftaları belli oldu
4. Hafta Trabzonspor - Galatasaray
8. Hafta Beşiktaş - Fenerbahçe
10. Hafta Beşiktaş - Trabzonspor
13. Hafta Galatasaray - Beşiktaş
15. Hafta Trabzonspor - Fenerbahçe
18. Hafta Fenerbahçe - Galatasaray
23. hafta - Galatasaray-Trabzonspor
27. hafta - Fenerbahçe-Beşiktaş
29. hafta - Trabzonspor-Beşiktaş
32. hafta - Beşiktaş-Galatasaray
34. hafta - Fenerbahçe-Trabzonspor
37. hafta - Galatasaray-Fenerbahçe
Süper Lig'de yeni sezonun haftaları
5 Ağustos 2022: İlk Hafta
14 Kasım 2022: Dünya Kupası arası
18 Aralık 2022: Dünya Kupası finali
28 Mayıs 2023: Son hafta
TFF tarihinde ilk
TFF tarihinde ilk kez bir fikstür çekimini bir kadın yaptı. Şarkıcı Göksel, takımları temsil eden topların bulunduğu kavanozun başına geçerek seçim yaptı. Fikstürde çıkan takımların yöneticileri de video izletildikten sonra sahneye çağrıldı.
Bir şarkısını da söyleyen Göksel, "Bütün Türk kadınları adına buradayım. Güzel bir kadere, kısmete elçiyim, bu benim için onur. Umarım harika bir sezon geçiririz." dedi.
Fikstürle ilgili detaylar
- Fikstür anahtarı sezon boyu simetrik olacak, hiç bir takım sezon boyunca birbirini takip etmeyecek.
- Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarından, aynı anda sadece iki tanesi iç sahada olacak.
- Hiç bir takım üst üste iç saha veya deplasman maçı yapmayacak.
- Derbilerden biri iç sahada diğeri deplasmanda olacak, üç takımdan ikisi birbiriyle oynarken diğer takım Trabzonspor'la maç yapamayacak.
- Avrupa turnuvalarında yer alacak takımlar, ligin 1, 3, 6, 9 ve 12. haftaları arasında birbirleriyle karşılaşamayacaklar.
- Derbiler üst üste ardışık haftalara denk gelemeyecek.
- Hiç bir takım, 4 büyük takımla üst üste karşılaşamayacak.
- 8 İstanbul takımından sadece 5 tanesinin içerde oynaması sağlanacak.