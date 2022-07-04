Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu

Süper Lig 2022-2023 yeni sezon fikstürü belli oldu. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yapacağı derbi maçlarının tarihleri de belirlendi.

2022-2023 sezonunun ilk ve ikinci yarısında oynanacak olan karşılaşmaların hangi tarihlerde oynanacağını belirleyecek olan Süper Lig kura çekilişi yapıldı

Süper Lig, 5 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak, 28 Mayıs 2023 tarihinde ise sona erecek.

19 takım, 38 hafta mücadele edecek ve her takım 2 kez bay geçecek.

13 Kasım'da verilecek Dünya Kupası arası 24 Aralık'ta sona erecek.

Süper Lig'de ilk hafta fikstürü

Antalyaspor - Galatasaray

Fatih Karagümrük - Alanyaspor

Beşiktaş - Kayserispor

Sivasspor - Gaziantep FK

MKE Ankaragücü - Konyaspor

Başakşehir - Kasımpaşa

İstanbulspor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Ümraniyespor

Giresunspor - Adana Demirspor

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasını 'BAY' geçecek.

Derbi haftaları belli oldu

4. Hafta Trabzonspor - Galatasaray

8. Hafta Beşiktaş - Fenerbahçe

10. Hafta Beşiktaş - Trabzonspor

13. Hafta Galatasaray - Beşiktaş

15. Hafta Trabzonspor - Fenerbahçe

18. Hafta Fenerbahçe - Galatasaray

23. hafta - Galatasaray-Trabzonspor

27. hafta - Fenerbahçe-Beşiktaş

29. hafta - Trabzonspor-Beşiktaş

32. hafta - Beşiktaş-Galatasaray

34. hafta - Fenerbahçe-Trabzonspor

37. hafta - Galatasaray-Fenerbahçe



Süper Lig'de yeni sezonun haftaları

5 Ağustos 2022: İlk Hafta

14 Kasım 2022: Dünya Kupası arası

18 Aralık 2022: Dünya Kupası finali

28 Mayıs 2023: Son hafta

TFF tarihinde ilk

TFF tarihinde ilk kez bir fikstür çekimini bir kadın yaptı. Şarkıcı Göksel, takımları temsil eden topların bulunduğu kavanozun başına geçerek seçim yaptı. Fikstürde çıkan takımların yöneticileri de video izletildikten sonra sahneye çağrıldı.

Bir şarkısını da söyleyen Göksel, "Bütün Türk kadınları adına buradayım. Güzel bir kadere, kısmete elçiyim, bu benim için onur. Umarım harika bir sezon geçiririz." dedi.

Fikstürle ilgili detaylar

- Fikstür anahtarı sezon boyu simetrik olacak, hiç bir takım sezon boyunca birbirini takip etmeyecek.

- Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarından, aynı anda sadece iki tanesi iç sahada olacak.

- Hiç bir takım üst üste iç saha veya deplasman maçı yapmayacak.

- Derbilerden biri iç sahada diğeri deplasmanda olacak, üç takımdan ikisi birbiriyle oynarken diğer takım Trabzonspor'la maç yapamayacak.

- Avrupa turnuvalarında yer alacak takımlar, ligin 1, 3, 6, 9 ve 12. haftaları arasında birbirleriyle karşılaşamayacaklar.

- Derbiler üst üste ardışık haftalara denk gelemeyecek.

- Hiç bir takım, 4 büyük takımla üst üste karşılaşamayacak.

- 8 İstanbul takımından sadece 5 tanesinin içerde oynaması sağlanacak.