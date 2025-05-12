Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Uluslararası Padel Federasyonu (FIP) takvimindeki prestijli turnuva, Nirvana Cosmopolitan bünyesindeki Cosmos Sports Center padel kortlarında düzenlendi.

Profesyonel padel oyuncularını bir araya getiren ve 5 gün süren organizasyona, 27 ülkeden 20'si kadın sporculardan oluşan 72 takım katıldı.

Erkeklerde Ferran Insa Sotillo-Alejandro Jerez Carnero, kadınlarda Letizia Maria Manquillo Alarza-Patricia Martinez Fortun birinciliği elde etti.

Kazanan takımlara ödüllerini, Türkiye Tenis Federasyonu Genel Sekreteri Volkan Akgül ve Nirvana Otelleri Üst Yöneticisi Ali Uçaş düzenlenen törende verdi.

Organizasyonun, Türkiye'deki en geniş katılımlı padel turnuvası olduğu ve kadın sporcu sayısı bakımından da öne çıktığı belirtildi.