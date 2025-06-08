Fransa Açık'ta şampiyon Alcaraz

İHA
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2025 Fransa Açık'ta tek erkeklerde şampiyon belli oldu.
FRANSA AÇIK’TA TARİHİ ZAFER
Finalde dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner ile 2 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz karşı karşıya geldi.
5 saat 29 dakika süren mücadelede rakibini 4-6, 6-7, 6-4, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 3-2 yenen Alcaraz şampiyonluğu elde etti.
22 yaşındaki İspanyol tenişçi, üst üste ikinci Fransa Açık ve dördüncü grand slam zaferi sevincini yaşadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış