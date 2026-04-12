Zeynep Sönmez, Porsche Tennis Grand Prix'sinde ana tabloya yükseldi

Almanya'da düzenlenen Porsche Tennis Grand Prix'sinde milli sporcu Zeynep Sönmez, mücadele ediyor.

Türkiye Tenis Federasyonu'nun açıklamasına göre, Stuttgart kentinde toprak zeminde gerçekleştirilen WTA 500 düzeyindeki organizasyonda elemelerde yarıştı.

ANA TABLOYA KALDI

İlk eleme turunda Alman Victoria Pohle'yi 2-0 (6-3, 6-4) yenen Zeynep, final turunda da Alman rakibi Anna-Lena Friedsam'ı 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek ana tabloda mücadele etme hakkı kazandı.

RAKİBİ PAOLINI

Milli sporcu, ana tablodaki ilk maçında 5 numaralı seri başı, dünya 8 numarası Jasmine Paolini ile karşılaşacak.