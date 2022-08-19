Petrol
94.73
-1.93%
Euro
18.2232
-0.21%
Dolar
18.1059
0.15%
Altın
1.021
-0.03%
Borsa
3018
0.00%
Bitcoin
393.699
-8.06%
BTXN Coin
6.05
0.16%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Ahmetcan Kaplan resmen Ajax'ta

    Trabzonspor, Ahmetcan Kaplan'ın Ajax'a transferinden 9.5 M€ bonservis geliri elde edildiğini açıkladı.
    • 19.08.2022 - 15:35
    • Güncelleme : 19.08.2022 - 15:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ahmetcan Kaplan resmen Ajax'ta

    Trabzonspor'un 19 yaşındaki stoperi Ahmetcan Kaplan Ajax'a transfer oldu. Resmi açıklama KAP'a yapıldı.

    Hollanda ekibi, Trabzonspor'un 19 yaşındaki stoperini 9,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

    Ajax, Ahmetcan'ın bir sonraki transferinden elde edeceği bonservis gelirinin %15'ini de bordo mavili ekibe verecek.

    Ahmetcan Kaplan resmen Ajax ta #1

    5 yıllık sözleşme imzaladı

    Ahmetcan, Trabzonspor'un Kopenhag ile Danimarka'da oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçının ardından Hollanda'ya gitti.

    19 yaşındaki stoper, Amsterdam'daki sağlık kontrollerinin ardından Ajax ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Trabzonspor altyapısından yetişen Ahmetcan Kaplan, geçen sezon A Takıma yükseldi. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 18 maça çıkan savunma oyuncusu 1 asist yaptı.

    Ahmetcan Kaplan resmen Ajax ta #2

    Ahmetcan Kaplan resmen Ajax ta #3

    Ahmetcan Kaplan resmen Ajax ta #4


    İlginizi Çekebilir

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Hız ve güç bir arada: 2022 Dodge Hornet tanıtıldı
    Otomobil

    Hız ve güç bir arada: 2022 Dodge Hornet tanıtıldı

    Bakan Koca: Engelli statüsünde bin 356 sürekli işçi alınacak
    Gündem

    Bakan Koca: Engelli statüsünde bin 356 sürekli işçi alınacak

    Görüş Bildir